Sci, Coppa del Mondo: Noël esce all’ultima porta, Foss-Solevaag vince lo slalom di Campiglio

CDM UOMINI

Il francese, in testa con quasi un secondo di vantaggio, inforca nel finale e consegna il successo al norvegese. Sul podio Pinturault e Jakobsen, quarto Vinatzer

Finale clamoroso nello slalom di Madonna di Campiglio. Nella prova di Coppa del Mondo di sci, il francese Clement Noël inforca all’ultima porta della seconda manche, mentre si trova nettamente in testa, ed esce di scena, consegnando il successo al norvegese Sebastian Foss-Solevaag. Completano il podio il francese Pinturault e lo svedese Jakobsen, mentre Vinatzer è quarto a 26 centesimi dal vincitore. Buon settimo posto per Razzoli.

L’ultima porta costa caro a Clement Noël. Nello slalom speciale di Madonna di Campiglio, gara valida per la Coppa del Mondo di sci, il francese sbaglia proprio nei metri finali ed esce all’ultimo ostacolo, gettando alle ortiche una vittoria ormai in cassaforte, con circa un secondo di vantaggio. L’errore del transalpino consegna il successo a Sebastian Foss-Solevaag, che aveva concluso la prima manche con sette decimi di ritardo nei confronti del francese. Il norvegese scia bene anche nella seconda e riesce a battere Alexis Pinturault di un decimo esatto, portando a casa un’altra vittoria importante in una carriera che lo ha visto vincere l’oro nei mondiali di Cortina 2021. Completa il podio di giornata lo svedese Jakobsen, terzo a 11 centesimi.

Ottima serata anche per la compagine italiana. Alex Vinatzer si riscatta dall’errore nella scorsa gara e si prende la quarta posizione, a 26 centesimi dal vincitore. Un risultato con qualche rimpianto per una prima manche con qualche sbavatura, ma la prestazione fa ben sperare per il futuro. Bel settimo posto per Giuliano Razzoli, salito dalla diciassettesima posizione in cui si trovava a metà. In top ten anche Simon Maurberger, decimo, mentre Tommaso Sala è dodicesimo.

Non soltanto Noël, tra i grandi favoriti, è stato tradito dalla pista: nella seconda manche sono saltati anche il norvegese Kristoffersen e l’inglese Ryding. Nella classifica generale di Coppa del Mondo, Odermatt mantiene più di 200 punti di vantaggio su tutti i suoi rivali, a partire da Mayer.