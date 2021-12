Sci, Coppa del Mondo: a Hector il secondo gigante di Courchevel, Bassino è sul podio

SCI

La svedese torna al successo dopo sette anni, la cuneese chiude terza alle spalle di Mikaela Shiffrin. Out Brignone

Il secondo gigante di Courchevel (Francia), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino, vede il successo di Sara Hector: dopo sette anni l’ultima volta, la svedese ritrova la vittoria chiudendo complessivamente in 2:13.03. Mikaela Shiffrin sfiora solo il bis dopo il successo di ieri ed è seconda a soli 35 centesimi dal primo posto. Bene Marta Bassino, terza (+0.60), che scavalca nella seconda manche Tessa Worley. Fuori Federica Brignone.

Sulla pista denominata Emile-Allais arriva il 18esimo podio in carriera per Marta Bassino. Il primo stagionale per la cuneese, arrivata a 60 centesimi dalla vittoria. Ci voleva davvero dopo due uscite consecutive in gigante che rischiavano di sconfortarla, con Tessa Worley che viene scalzata dalla terza posizione (Francia ancora senza podi in questa stagione nel settore femminile). In una gara, il secondo gigante di Courchevel, in terra francese, in cui Bassino attacca davvero solamente nella parte finale della seconda manche. In precedenza, infatti, aveva adottato un approccio molto conservativo: primi due intermedi così così, poi va via in progressione.

Già a Lienz, dopo Natale, potrà alzare l’asticella. Discorso diverso invece per Federica Brignone, scivolata dopo avere perso la linea ideale sul muro. Aveva 29 centesimi di vantaggio al primo intermedio. A vincere la gara è Sara Hector: la svedese ritorna al successo dopo sette anni dall’ultima volta (gigante di Kuehtai nel 2014). Il tempo di 2:13.03 le consente di battere per 35 centesimi Mikaela Shiffrin, la quale scappa via in classifica generale e vola a 750 punti; +115 su Sofia Goggia che era uscita nella prima manche. Nelle prossime sei gare ci sono in programma 4 slalom e 2 giganti: è quindi altamente probabile che la statunitense possa scavare il solco decisivo.