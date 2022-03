Sci, Coppa del Mondo: Liensberger trionfa ad Are nello slalom

sci femminile

Successo dell’austriaca sulla pista svedese davanti a Holtmann e Gisin, Vlhova prova a recuperare terreno nella classifica generale

Katharina Liensberger vince lo slalom di Are. Sulla pista Olympia, in Svezia, l’austriaca si aggiudica la sua terza vittoria in carriera in Coppa del mondo di sci alpino femminile segnando come tempo 1:46.18. In una seconda manche dove non erano presenti italiane, Mina Fuerst Holtmann va a prendersi uno splendido secondo posto, mentre Michelle Gisin completa il podio. Petra Vlhova, quarta, recupera 21 punti a Mikaela Shiffrin nella generale. Getty Images

Un podio che pochissimi si sarebbero mai aspettati, specialmente dopo la prima manche: lo slalom di Are, in Svezia, regala l’insperato successo a Katharina Liensberger, che costringe a restare fuori dal podio delle giganti come Petra Vlhova e Mikael Shiffrin. Un’esclusione dai primi tre posti della gara che comunque infiamma la lotta per la classifica generale, con la slovacca, quarta, che rosicchia 21 punti ai danni della statunitense, solo nona oggi. Ora sono 56 quelli di distacco, quando stiamo per entrare nella settimana delle finali di Courchevel-Meribel.

Ma dicevamo della vittoria odierna di Liensberger: è il suo terzo trionfo in carriera in Coppa del Mondo e lo ottiene disputando un’ottima seconda manche dopo il quinto posto nella mattina, L’austriaca si sblocca in un’annata per lei parecchio complicata, seppur con l’argento olimpico in slalom al collo (e l’oro nel team event). Seconda la norvegese Mina Fuerst Holtmann (+0.16), terza Michelle Gisin (+0.23). Soltanto quinta la tedesca Lena Duerr, che aveva chiuso in testa la prima manche. Malissimo le italiane: nessuna azzurra è riuscita infatti a chiudere tra le prime 30 nella prima frazione di gara, con Federica Brignone 33esima e Marta Bassino 34esima.