Sci, Coppa del Mondo: Kriechmayr vince a Kvitfjell, Paris terzo in SuperG  

Arriva un altro podio dalla velocità per l'Italia: Domme chiude alle spalle dell'austriaco e di Read, con lo stesso tempo di Odermatt. Nei dieci anche Bosca, Zazzi e Casse

© Getty Images Anche il SuperG maschile, disputato sulle nevi norvegesi di Kvitfjell, regala un podio all'Italia. La gara viene vinta da un lucido Vincent Kriechmayr, che chiude col tempo di 1.09.23 e precede di 17/100 il sorprendente canadese Jeffrey Read. Il terzo posto è italo-svizzero, visto che Dominik Paris e il dominatore della CdM Marco Odermatt chiudono con lo stesso distacco: 19/100 dal vincitore. Sesti ex-aequo Zazzi e Bosca (+0.31), chiude la top-10 Casse (+0.41).

Il Super G di Kvitfjell parte dal salto Russi e ha una distanza più corta di undici curve rispetto al tracciato originale, viste le basse temperature e i problemi di visibilità riscontrati nella ricognizione, ma si rivela comunque ricco d'emozioni. In terra norvegese la spunta Vincent Kriechmayr, che cancella la beffa subita in discesa da Hintermann e disputa una prova perfetta, con un grande finale che gli consente di staccare ogni rivale. L'austriaco trionfa col tempo di 1.09.23, beffando di 17/100 il sorprendente Jeffrey Read: il canadese aveva disputato una grande gara col pettorale numero tre, ma non riesce a capitalizzarla col successo. Terza piazza per Dominik Paris, che si ritrova e chiude a 19/100, ex aequo con Marco Odermatt: per entrambi il podio dunque, ma anche il rammarico perché senza un paio d'errori si sarebbero giocati la vittoria. Può fare lo stesso discorso Guglielmo Bosca, che chiude in sesta posizione con 31/100 di ritardo e alle spalle di Alexander (+0.21), ma era in vantaggio di 12/100 prima dell'ultimo intermedio, dove ha perso progressivamente velocità consegnando definitivamente il successo a Kriechmayr.

Lo stesso tempo e la 6a posizione anche per un sontuoso Pietro Zazzi, che chiude a sua volta con 31/100 di ritardo e lo fa partendo col pettorale numero 50 e una pista molto rovinata. Nella top-10 anche Boisset (+0.34), Haaser (+0.35) e il nostro Mattia Casse, che la chiude col decimo posto a 41/100: sono dunque quattro gli azzurri nella top-10. Classifica cortissima a Kvitfjell: dodici atleti in 45/100 e tutti i primi trenta nel giro di un secondo. Tra di loro anche Christof Innerhofer che, dopo aver sognato il podio, perde velocità nel finale e chiude 19° con 66/100 di ritardo: fuori dai trenta invece Molteni (38° a 1"31) e Abbruzzese, che chiude 52° e ultimo (+2.08). Poco da assegnare nello sci maschile: Odermatt effettua l'ennesimo allungo nella classifica generale della Coppa del Mondo, che guida con 1602 punti davanti a Sarrazin (684) e Feller (669), con Paris sesto e miglior italiano (499). Lo svizzero, inoltre, mette un'ipoteca anche sulla coppa di specialità: la guida con 450 punti e un margine di 81 lunghezze su Kriechmayr.

PARIS: "CERCAVO DA TEMPO UN RISULTATI IN SUPERG"

"Sono soddisfatto della prestazione. In superG era da tanto tempo che cercavo un risultato, anche se ho fatto quarto a Wengen. La mia sciata deve comunque migliorare, di questo sono sicuro: ho perso qualcosa sia in alto che nella parte finale, e questi errori non bisogna farli se si vuole vincere. Ci lavorerò sicuramente. Scherzando con Odermatt, gli ho detto che avrebbe potuto anche lasciarmi fare il podio da solo, visto che lui ne ha fatti così tanti", le parole di Paris a fine gara.