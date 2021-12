Sci, Coppa del Mondo: Kilde si aggiudica il secondo Super G di Beaver Creek

sci cdm

Dopo il successo di ieri di Odermatt, è il norvegese a trionfare sempre in Colorado. Male Paris

Il secondo Super G di Beaver Creek (Stati Uniti), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile, regala la vittoria ad Aleksander Aamodt Kilde. Il norvegese ottiene il tempo più veloce, fermando il cronometro a 1:10.26. Sul podio salgono anche Marco Odermatt, vincitore di eri, e lo statunitense Travis Ganong (+0.37). Il migliore tra gli italiani è Mattia Casse (+1.89). Male Dominik Paris, che soffre tanto e chiude a +2.07 da Kilde. Getty Images

Dominik Paris proverà a riscattare in Colorado, nella discesa, queste due brutte giornate consecutive. Lo sciatore meranese, dopo l’errore di ieri, non riesce infatti ad andare oltre il 20° posto nel secondo Super G di Beaver Creek. Il suo ritardo dal vincitore odierno, Aleksander Aamodt Kilde, è addirittura di oltre due secondi al traguardo (+2.07). Tra gli azzurri, meglio di lui fanno Mattia Casse (+1.89), comunque decisamente fuori dalla top-10, e Christof Innerhofer (+1.90). Il tutto in una giornata dominata dal norvegese, che si aggiudica la gara grazie al tempo di 1:10.26, per il suo settimo trionfo in carriera.

Alle sue spalle si piazzano lo svizzero Marco Odermatt (che allunga in classifica generale), il quale aveva gioito ieri su questa stessa pista americana, con un leggerissimo ritardo di soli 3 millesimi da Kilde. Lo statunitense Travis Ganong completa il podio (+0.37). Da segnalare anche la prova non particolarmente esaltante di Alexis Pinturault: il campione francese chiude solamente sesto, con un divario di quasi un secondo (+0.98).