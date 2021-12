Sci, Coppa del Mondo: Kilde domina la Stelvio, è suo il Super G di Bormio

SUPER G BORMIO

Il norvegese precede gli austriaci Haaser e Kriechmayr, Mattia Casse miglior italiano al decimo posto



Dominio senza rivali per il norvegese Aleksander-Aamodt Kilde nel primo Super G in programma a Bormio. Sulla pista Stelvio, lo scandinavo chiude con il tempo di 1:27:95 precedendo gli austriaci Haaser a 72 centesimi e Kriechmayr staccato di 85 centesimi. Alti e bassi tra gli italiani, con un buon Mattia Casse (pettorale numero 1 per lui) decimo, poi Christoph Innerhofer tredicesimo e Dominik Paris ventiquattresimo. Domani si replica.

Strepitoso Aleksander-Aamodt Kilde nel primo SuperG in programma a Bormio. Sulla mitica Stelvio che ieri ha visto il trionfo in discesa libera del nostro Paris, il norvegese domina la pista e fa il vuoto chiudendo al primo posto in 1:27:95, precedendo di 72 centesimi il sorprendente austriaco Haaser (partito col pettorale 25) e di 85 centesimi l’altro austriaco Kriechmayr. Una prova perfetta dalla prima all’ultima porta per Kilde, che sfrutta al meglio il pettorale numero 11 e così balza anche in testa alla classifica di specialità scavalcando l’ennesimo austriaco Mayer, solo tredicesimo oggi con lo stesso tempo di Innerhofer. Molto bene anche Haaser, che compie una piccola impresa, e Kriechmayr beffato proprio dal compagno di squadra.

Luci e ombre sugli italiani, con un ottimo Mattia Casse che chiude decimo nonostante lo svantaggio del pettorale numero 1. L’azzurro 31enne scia benissimo e inaugura il tracciato senza paura e con grande scorrevolezza (1:29:73 il cronometro). Insieme a lui, prova positiva anche per Christoph Innerhofer che chiude tredicesimo con il tempo di 1:29:61. Prova opaca invece per Dominik Paris, scarico dopo il trionfo in discesa libera di appena 24 ore prima e solo 24esimo. Gli azzurri potranno rifarsi già domani, con il secondo SuperG sempre a Bormio.