Sci, Coppa del Mondo: Kilde domina la discesa di Kitzbühel, Casse giù dal podio  

SCI UOMINI

Il norvegese trionfa davanti a Clarey e Ganong, che anticipa l'azzurro per soli 4 centesimi. Schieder fuori dalla top 10

© Getty Images Aleksander Aamodt Kilde domina la discesa di Kitzbühel, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci. In Austria, il norvegese domina con il tempo di 1'56"90, mentre il secondo, il francese Johan Clarey, chiude a +0"67. A completare il podio è l'americano Travis Ganong, che anticipa di soli quattro centesimi Mattia Casse. Non riesce la seconda impresa consecutiva a Florian Schieder, che chiude a +1"58 ed è fuori dalla top 10.

Vedi anche Sci Sci, Coppa del Mondo: impresa Schieder, è secondo dietro Kriechmayr a Kitzbühel

La seconda discesa di Kitzbühel va ad Aleksander Aamodt Kilde, che fa il vuoto e rifila 67 centesimi al secondo di giornata, il francese Johan Clarey. Per il norvegese è il quinto successo stagionale di specialità, che gli consente di allungare ulteriormente in classifica su Kriechmayr che, dopo il trionfo di venerdì, è fuori dal podio così come, purtroppo, Mattia Casse.

Quattordicesimo a scendere in pista, Kilde vince con il tempo di 1'56"90, con Clarey a 1'57"57. Terzo è invece l'americano Travis Ganong, che per soli 4 centesimi soffia il terzo podio stagionale a Mattia Casse, a +0"99 contro il +0"95 dello statunitense. Fuori dalle prime tre posizioni il vincitore di venerdì: il padrone di casa Vincent Kriechmayr chiude a +1"30 da Kilde.

Tra gli italiani, fuori dalla top 10 Florian Schieder che, dopo l'impresa e il secondo posto della prima discesa di Kitzbühel, chiude a +1"58, mentre Dominik Paris è a +1"92. Christof Innerhofer non rientra nei primi 15 (+2"06) con Guglielmo Bosca e Nicolò Molteni rispettivamente a +4"05 e +4"65. Nella classifica di specialità, Kilde sale a 620: uno scatto fondamentale anche per la generale, visto che il norvegese recupera 100 punti a Odermatt e sale a quota 961, con l'elvetico a 1186.