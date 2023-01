Sci, Coppa del Mondo: impresa Schieder, è secondo dietro Kriechmayr a Kitzbühel

DISCESA UOMINI

In Austria, l'azzurro sorprende tutti e sale sul gradino intermedio del podio alle spalle del padrone di casa e davanti a Hintermann

© Getty Images Impresa di Florian Schieder nella discesa di Kitzbühel valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci: l'azzurro è secondo dietro il padrone di casa, l'austriaco Vincent Kriechmayr. Il 27enne ferma il tempo in 1'56"39, ad appena 23 centesimi dal vincitore di giornata, con il podio completato dallo svizzero Niels Hintermann. Per l'Italia è il terzo podio stagionale dopo i due conquistati da Mattia Casse in Val Gardena e a Wengen.

Meravigliosa sorpresa a Kitzbühel, teatro della discesa della Coppa del Mondo maschile di sci. Quando ormai sembrava impossibile scalzare dal podio Vincent Kriechmayr, Niels Hintermann e Jared Goldberg, ecco l'impresa a firma tutta italiana: Florian Schieder è secondo alle spalle dell'austriaco padrone di casa, anticipando lo svizzero e scalzando dal podio l'americano, che aveva a sua volta inizialmente beffato Sejersted e Dominik Paris.

La miglior prestazione in carriera del 27enne vale il terzo podio stagionale per l'Italia, dopo i due di Mattia Casse conquistati in Val Gardena e a Wengen, sempre in discesa. 1'56"39 il tempo di Schieder, autore di una strepitosa rimonta considerando i 95 centesimi di ritardo dopo i primi due rilevamenti cronometrici. Una rimonta condita dai migliori tempi nel terzo e nel quarto settore: alla fine, è +0"23 da Kriechmayr.

Un secondo posto che fa esultare l'Italia, dopo l'iniziale beffa di Goldberg ai danni di Dominik Paris, che chiude comunque a +0"39 dal vincitore di giornata. Fuori dalla top 10 Mattia Casse (+1"03), non rientrano nei primi 20 Christof Innerhofer (+1"24) Matteo Marsaglia (+1"57), Guglielmo Bosca (+2"19) e Nicolò Molteni (+3"13).

Quella di Kitzbühel non è la giornata ideale, inoltre, per tanti big: non è neanche nei primi 10 Aleksander Aamodt Kilde (+0"97), mentre Marco Odermatt commette due errori ed è addirittura tra i peggiori, a +3"20 da Kriechmayr e fuori dalla zona punti. Lo svizzero resta comunque dominatore della classifica generale a quota 1186 davanti ai due norvegesi Kilde (primo nella graduatoria di specialità) e Kristoffersen.