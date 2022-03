Sci, Coppa del Mondo: Hintermann e Alexander vincono la discesa di Kvitfjell

sci cdm

Nell’ultima trasferta di Coppa del Mondo di sci alpino maschile dedicata alla velocità, tra le porte larghe s’impongono ex aequo Niels Hintermann e Cameron Alexander (partito con il pettorale numero 39) che sorprendono i grandi favoriti. Beffato, infatti, per 12 centesimi Matthias Mayer, che già assaporava il bis del 2020 sull’Olympiabakken, ma che in ogni caso rientra a pieno titolo nella bagarre per una sfera di cristallo. Il campione olimpico Beat Feuz chiude quarto a 19 centesimi dal suo connazionale e dal canadese, bruciando di appena un centesimo Aleksander Aamodt Kilde. Il norvegese, però, conserva la vetta della classifica di specialità con appena tre punti di vantaggio proprio sullo stesso Feuz a due prove dalla conclusione. Getty Images

Il decimo posto di Dominik Paris porta invece sostanzialmente l’azzurro fuori dai giochi di Coppa: 7 i decimi di distacco, gran parte dei quali pagati nel lancio verso il cuore della pista dopo il primo tratto tecnico. Per “Domme”, ieri il migliore in prova, diventano veramente tanti i punti da recuperare a Kilde per il grande sogno di quella Coppa mai conquistata in carriera. Davanti a lui si piazza addirittura un ottimo Guglielmo Mosca, nono a +0.68, che centra il suo miglior risultato in carriera in Coppa del Mondo. Marco Odermatt, che su una pista non troppo adatta alle sue caratteristiche paga 91 centesimi, si allontana di fatto in maniera forse definitiva dalla vetta della graduatoria di discesa.

In casa Italia da segnalare anche l’ottimo 14° posto di Nicolò Molteni (+0.88), anche lui al miglior risultato della carriera. Un piazzamento significativo per uno dei pochi giovani azzurri impegnati nella velocità. Fuori dai punti gli altri azzurri: Matteo Marsaglia (+1.46), Mattia Casse (+1.68), Christof Innerhofer (+1.92) e Pietro Zazzi (+2.22).