Sci, Coppa del Mondo: Gut vince il Super G di Soldeu e beffa Curtoni  

SUPER G DONNE

La svizzera fa sua la gara di Soldeu, davanti a Brignone, e la Coppa di specialità. La soffia alla valtellinese, che arrivava col pettorale rosso e chiude 10a, vedendo sfumare il sogno

Sfuma il sogno di Elena Curtoni, che era arrivata alle finali di Coppa del Mondo di Soldeu col pettorale rosso di leader del Super-G, ma non riesce ad aggiudicarsi il trofeo. La Coppa di specialità va infatti a Lara Gut, grazie alla vittoria nell'ultimo Super-G stagionale, dominato dall'elvetica: tempo di 1.26.70 per lei, velocissima nella parte iniziale, decisiva per conquistare la gara e il quarto trofeo nella disciplina. Sul podio di giornata salgono Federica Brignone, che chiude a 22/100 dopo una grande prova, e Ragnhild Mowinckel (+0.47). Alle loro spalle Suter, Gisin e Huetter, con Sofia Goggia settima a 1"03 e Marta Bassino ottava a 1"15. Chiude la top-10 Elena Curtoni (+1.23), molto lenta in questa gara, venendo condizionata da un pettorale non favorevole e dalla caduta di ieri. Il decimo posto dell'azzurra le costa la vittoria (e la top-3) nella Coppa di Super G: la vince Gut con 413 punti, precedendo Brignone (368) e Mowinckel (366), con Curtoni quarta a quota 358. Elena bissa così il risultato ottenuto ieri in discesa, mentre l'Italia ottiene il record di podi stagionali: 26 in tutto, con 8 vittorie, superando il 2016-17. Non cambia nulla nella Coppa del Mondo generale, già vinta da una Mikaela Shiffrin che oggi ha chiuso 14a: la statunitense sale a 2046 punti, davanti a Gut (1167) e Brignone (1069). Il programma al femminile riprenderà sabato, con l'ultimo slalom stagionale.