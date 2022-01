Sci, Coppa del Mondo: Goggia super, è sua la discesa libera di Cortina

SCI

Tenace la bergamasca, che trionfa nonostante un'ultima complicata settimana davanti a Siebenhofer e Ledecka. Fuori dalla top 10 le altre azzurre

Una meravigliosa Sofia Goggia si prende la discesa libera di Cortina. La campionessa bergamasca, reduce dallo sfortunato weekend di Zauchensee, si piazza davanti per 20 centesimi a Ramona Siebenhofer: nonostante due gravi errori, Goggia va velocissima e ferma il cronometro sull’1:06.98. Ester Ledecka (+0.26) completa il podio. Più lontane le altre italiane, nessuna delle quali entra tra le prime dieci posizioni.

Un recupero che ha del miracoloso. Sofia Goggia fuga tutti i dubbi sulla sua condizione fisica facendo segnare il miglior tempo nella discesa libera di Cortina. La bergamasca domina completamente sull’Olympia delle Tofane; e pensare che senza un paio di errori abbastanza importanti avrebbe rifilato un secondo e mezzo a chiunque. Più forte del dolore, delle condizioni atmosferiche e dell’accorciamento della pista, la sua prestazione è veramente straordinaria. La velocità di Goggia è pazzesca. In chiave Pechino 2022 è tutto oro che cola. E anche se va fuori pista e rischia seriamente di cadere, il sesto successo stagionale (il 17° in Coppa del Mondo) non glielo può togliere veramente nessuno. Nemmeno Ramona Siebenhofer ed Ester Ledecka, le quali comunque ben figurano chiudendo rispettivamente seconda (+0.20) e terza (+0.26). Per una Sofia Goggia che trionfa e che in Cina andrà a caccia di un bis olimpico storico, dopo il successo di quattro anni fa a Pyeongchang, c’è invece delusione per le altre azzurre impegnate. Elena Curtoni e Nicol Delago sono 14esime a parimerito (+1.10). Federica Brignone è 17esima (+1.18); subito alle sue spalle c’è Nadia Delago (+1.24), mentre Francesca Marsaglia chiude 28esima (+2.02).

GOGGIA: "UNA DELLE VITTORIE PIU' BELLE IN CARRIERA"

"Oggi mi godro' questa vittoria, perche' penso sia uan delle vittorie piu' belle della mia carriera, ma mi concentrero' perche' la prossima gara e' sempre la piu' importante e domani c'e' il superg". E' raggiante Sofia Goggia dopo il successo ottenuto nella discesa libera di Cortina d'Ampezzo. "Penso che l'Olympia delle Tofane sia bellissima da cima a fondo ma quando ho saputo che saremmo partiti dal piano, dove sulla spinta di partenza non sono ancora al top… Poi ho fatto la curva a delta, ho visto la neve venirmi incontro ed il vento che piegava i pali e i teli. Ci ho creduto tantissimo, volevo tagliare il traguardo volevo fare un tuffo con tutti i fan che son venuti a supportarci - ha raccontato la campionessa bergamasca - Quando mi sono resa conto che ero prima il cuore mi e' esploso! Mi hanno scritto in tantissimi ed e' stato incredibile ricevere questo affetto, quattro anni fa ero ancora agli albori, oggi ho sentito tutto l'affetto dei tifosi. Oggi sono contentissima, e salutero' tutti come se potessi abbracciarli ed e' bellissimo: una vittoria personale importantissima".