Sci, Coppa del Mondo femminile: Ljutic vince lo slalom di Semmering

Prima gioia per Zrinka Ljutic, la croata vince lo Slalom di Semmering davanti a Duerr e Liensberger. La prima parte della seconda manche è caratterizzata dalla grande rimonta di Franziska Gritsch: l’austriaca, partita con un ritardo di +3.16 e scendendo tra le prime, stampa il tempo di 1’46’’84, rimanendo a lungo in vetta e scalando posizioni su posizioni. La prima a spodestare Gritsch è Aicher, che rifila +0.66 alla sua rivale. La tedesca viene anticipata di soli tre centesimi dalla svizzera Meillard, con la slovena Slokar che poi strappa la terza posizione momentanea con le sole migliori otto mancanti. L’austriaca Liensberger stupisce tutti balzando al primo posto, e rimanendoci con le sole Duerr e Ljutic mancanti. La tedesca è quasi perfetta per prendersi di forza la vittoria, ma non basta: la croata al netto di qualche piccola sbavatura riesce ad imporsi, prendendosi di forza la vittoria anche grazie alla strepitosa prima manche. Giornata da dimenticare invece per quanto riguarda l’Italia: l’unica azzurra a partecipare alla seconda manche è Martina Peterlini, con buone chance di puntare alla top ten. Martina però incrocia gli sci e cade (fortunatamente senza gravi conseguenze), dovendo dire addio alla possibilità di fare punti. Eliminate invece direttamente in prima manche Rossetti, Tschurtschenthaler, Lorenzi, Della Mea e Collomb.