Sci, Coppa del Mondo: doppietta svizzera a Beaver Creek

30/11/2018

Nella discesa libera a Beaver Creek per la Coppa del Mondo di sci lo svizzero Beat Feuz vince fissando il cronometro su 1'13”59 e con questa vittoria vola in testa alla classifica della specialità. Secondo il connazionale Caviezel (+0.07). Il primo degli italiani è Dominik Paris dodicesimo (+0.77), molto più lontani Emanuele Buzzi 22esimo (+1.01) e 23esimo Christof Innerhofer (+1.02). Brutta caduta per Peter Fill .

Giornata di discesa libera per la Coppa del Mondo di sci a Beaver Creek, laddove si sarebbe dovuto disputare il SuperGigante ma il programma è stato cambiato per questioni meteo. Le condizioni della pista non sono delle migliori viste le copiose nevicate degli ultimi giorni, tant'è che si partiva dal Brink, il muro che comincia poco prima della partenza del superG. La classifica delle prime dieci posizioni racconta della vittoria dello svizzero Beat Feuz (1.13.59) che con questa vittoria vola in testa alla classifica della specialità. Secondo il connazionale Mauro Caviezel (+0.07), terzo il norvegese Aksel Lund Svindal (+0.08). Quarto e quinto posto per due francesi, Adrien Theaux (+0.21) e Johan Clarey (+0.26) con lo stesso tempo dell'austriaco Vincent Kriechmayr. Settimo e ottavo tempo per due austriaci: Hannes Reichelt (+0.45) e Christian Walder (+0.54). Nono e stesso tempo per due statunitensi: Steven Nyman e Bryce Bennett (+0.56). Primo degli italiani è Dominik Paris dodicesimo (+0.77), 22esimo Emanuele Buzzi (+1.01) e 23esimo Christof Innerhofer (+1.02). Peter Fill cade dopo un brutto volo (stesso destino per il serbo Marko Vukicevic e il tedesco Thomas Dressen), lontani dalle prime posizioni gli altri azzurri Matteo Marsaglia (+1.16), Mattia Casse (+2.27), Werner Heel (+2.30).