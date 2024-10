Coppa del Mondo di sci, Federica Brignone vince il gigante di Soelden all'esordio stagionale

Seconda manche da urlo per Brignone che, dopo aver perso quasi un secondo nel tratto alto, ha migliorato nettamente sul muro mettendo in campo le sue tradizionali carvate. Questa azione in avanzamento coniugata a un ritmo costante sul piano che le hanno permesso di anticipare di diciotto centesimi Alice Robinson, scatenata all'uscita dal cancelletto, ma non in grado di rimanere in scia all'azzurra.