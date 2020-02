Sci, Coppa del Mondo: Brignone si arrende solo a Rebensburg nella discesa di Garmisch 

SCI CDM

La discesa femminile di Garmisch-Partenkirchen (Germania) è dominata dalla padrona di casa Viktoria Rebensburg, imprendibile con il suo 1:41.94. Federica Brignone si deve arrendere alla superiorità della bavarese, accusando 61 centesimi di ritardo ma portando a casa 80 punti preziosi in classifica generale. Infatti, Mikaela Shiffrin non gareggia per la morte del padre. Terza Ester Ledecka, che precede di 12 centesimi Sofia Goggia.

Viktoria Rebensburg conferma le buone sensazioni date in prova e conquista la Kandahar, lei che è bavarese. Si tratta del quinto appuntamento stagionale di specialità, visto l'annullamento della gara di Roza Chutor: per Rebensburg coincide con il primo successo in discesa della sua carriera, arrivato con il tempo di 1:41.94. Sarebbe stata la prima vittoria in specialità anche per Federica Brignone, arrivata seconda a 61 centesimi, ma la superiorità della tedesca è netta e si evidenzia soprattutto nei primi due tratti di gara, mentre l'azzurra si fa preferire nella parte tecnica finale. A Brignone, scesa con il pettorale numero due e senza nessun riferimento visto che Ramona Siebenhofer (che aveva l'1) non è partita, non basta migliorare di due secondi e mezzo il tempo ottenuto in prova: arrivano però il 21esimo podio stagionale del Circo Rosa e 80 punti in classifica generale, tutti guadagnati su Mikaela Shiffrin, ora a +190. Her Majesty, come noto, decide di non gareggiare nel weekend a causa della recente morte del papà Jeff.



Terza Ester Ledecka a 83 centesimi da Rebensburg. L'olimpionica in super-g precede di soli 12 centesimi Sofia Goggia, autrice di una buona gara ma che comunque non può dirsi soddisfatta di questo podio perso. Chiudono la top ten la leader di specialità Corinne Suter (+0.98), Ilka Stuhec (+1.52), Joana Haehlen (+1.63), Petra Vlhova (1.74), Francesca Marsaglia (nona a +1.77) ed Elisabeth Reisinger (+1.80). Marta Bassino è 13esima a +2.11 da Rebensburg, 20esima Elena Curtoni (+2.68), 26esima Laura Pirovano (+3.06). Più indietro e fuori dalla zona punti le sorelle Delago: Nicol 36esima a +5.20, Nadia 37esima a +5.44.