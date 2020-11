Sci, Coppa del Mondo: a Vlhova lo slalom donne di Levi, battuta Shiffrin

SCI CDM

La seconda prova stagionale della Coppa del Mondo di sci alpino vede prevalere Petra Vlhova. Tra le porte strette di Levi (Finlandia) la slovacca ottiene la sua vittoria numero 15 in carriera. Tris di successi sulla Levi Black per lei, che precede di 18 centesimi Mikaela Shiffrin, al rientro dopo 300 giorni; completa il podio l’austriaca Katharina Liensberger. Migliore azzurra Irene Cutroni, che si piazza undicesima, Marta Bassino è 18esima.

Ritorna lo spettacolo del Circo Bianco e Petra Vlhova vince la prima sfida dello slalom, battendo una Mikaela Shiffrin che taglia il traguardo sfinita. È stata una bellissima lotta tra le due, risolta con soli 18 centesimi di differenza e che è stata aggiudicata dall’atleta che ha dimostrato di avere più benzina. L’austriaca Katharina Liensberger non ha provato nemmeno a sfidarle: si è accontentata di salire sul terzo gradino del podio, a 0’’57.

Petra Vlhova colleziona così il suo 15esimo successo nel massimo circuito itinerante, nonché il tris sulla Levi Black. Ma festeggia anche la statunitense che tornava in gara dopo 300 giorni di assenza. La slovacca, al secondo intermedio, aveva addirittura 0’’52 di vantaggio su Shiffrin: gap che poi ha dimezzato sul muro. Anche sul piano finale ha concesso qualche centesimo all’americana, riuscendo comunque a imporsi. Quarta Holdener a 1’’35, quinta Gisin a 1’’41. Completano la top ten St-Germain, Truppe, Mair, Meillard e Huber.

Tra le italiane, Irene Curtoni è la migliore grazie alla sua undicesima posizione (miglior piazzamento in carriera a Levi); 18ma Marta Bassino e per lei è la prima volta a punti in slalom. 20ma Martina Peterlini, che recupera nove posizioni dopo la prima manche; 29ma Marta Rossetti. Fuori invece Federica Brignone che, dopo essersi salvata a un primo errore, ha saltato una porta.