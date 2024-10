Aleksander Aamodt Kilde deve saltare la stagione di sci: "Tornerò, lo prometto"

"A giugno sono riuscito a sciare a Oslo, ma l'infezione sopraggiunta a fine luglio ha portato tante complicazioni – ha spiegato Kilde ripercorrendo il suo calvario in un video pubblicato sui social – Abbiamo fatto dieci settimane di antibiotici, ora c'è bisogno di un nuovo intervento alla spalla per tornare al 100%. Lo prometto, tornerò e sono già motivato a lavorare in fase riabilitativa per la stagione 2025/26”.