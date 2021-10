Sci, Coppa del Mondo: a Soelden trionfa Shiffrin, male le azzurre

gigante soelden

Nel gigante femminile austriaco la statunitense si prende il primo appuntamento stagionale davanti a Gut-Behrami e Vhlova. Goggia, la migliore italiana, è 16esima

La prima tappa della Coppa del mondo di sci alpino non fa brillare i colori azzurri. Nel gigante femminile di Soelden (Austria) la migliore italiana si rivela essere Sofia Goggia, che chiude in 16esima posizione, a +2.63 dalla vincitrice Michaela Shiffrin; Lara Gut-Behrami e Petra Vlhova completano il podio. Per quanto riguarda le altre italiane, Federica Brignone inforca nella seconda manche; Marta Bassino è eliminata nella prima.

70esima vittoria e podio numero 107 per Michaela Shiffrin, che chiude con 14 centesimi in meno rispetto a Lara Gut-Behrami al termine di un eccellente seconda manche del gigante femminile di Soelden. ‘Her Majesty’ rifila quasi 4 decimi nella frazione decisiva, nel tratto finale del Rettenbach, a una Lara Gut-Behrami altrettanto splendida. Si tratta del suo secondo successo sulla pista austriaca e arriva ben 7 anni dopo la prima e unica volta, quando vinse ex-aequo con Anna Fenninger nel 2014. Il distacco sulla terza classificata, Petra Vlhova, è di 1.30. Saranno queste tre atlete a giocarsi la Coppa del Mondo generale? Non ci sarebbe da sorprendersi.

Decisamente un avvio da incubo invece per l’Italia: una sola italiana a punti, Sofia Goggia: 16ma posizione per la bergamasca a +2.63 da Shiffrin. Federica Brignone esce sbattendo con il braccio sinistro contro un palo, ma difficilmente sarebbe andata oltre la top10. Per il resto, Marta Bassino non era riuscita nemmeno a qualificarsi per la seconda manche. Insomma: ci sarà da lavorare per rimettersi subito in carreggiata. Per una delusione azzurra in una giornata che, si spera, possa rimanere unica o quasi nel corso dell’annata tra le porte larghe.