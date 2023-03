Sci, Coppa del Mondo: a Odermatt l'ultimo Super G stagionale, due azzurri nei dieci

Super G uomini

Lo svizzero, dominatore della stagione e della Coppa di specialità, non fa prigionieri a Soldeu: sul podio con lui Schwarz e Kilde. Per l'Italia, 7° Paris e 8° Casse

© Getty Images Marco Odermatt conferma il suo dominio in Super G, vincendo anche nelle finali di Coppa del Mondo di Soldeu, località andorrana dalle altissime temperature. Lo svizzero, dominatore della CdM e della Coppa di specialità, chiude col tempo di 1.23.91: sul podio con lui Schwarz (+0.29) e Kilde (+0.71). Due azzurri nella top-10: Dominik Paris è settimo a 98/100, davanti a Mattia Casse che chiude ottavo (+0.99). 12° Bosca dopo un ottimo avvio.

L'ultimo Super G della stagione conferma il dominio di Marco Odermatt nella disciplina. Lo svizzero, già vincitore della Coppa del Mondo e della Coppa di specialità, sorride anche nelle finali di Soldeu. Per lui il tempo di 1.23.91 e una gara perfetta, che gli consente di chiudere con 29/100 su Marco Schwarz e 71/100 su Kilde. Più indietro tutti gli altri, col quarto posto di Cochran-Siegle, che precede Read e Sander. Settima posizione per Dominik Paris, a 98/100 dal vincitore e 27/100 dal podio, proprio davanti a Mattia Casse: il piemontese è ottavo, a un solo centesimo dal compagno (+0.99), con Haaser e Murisier a completare la top-10. Gara dai due volti, invece, per Guglielmo Bosca, che è velocissimo nella prima parte (16/100 di vantaggio su Odermatt) e in difficoltà sul muro: l'azzurro chiude a 1"37 e in 12a posizione. Non cambia nulla nelle classifiche, con Odermatt che chiude in testa in Super G con 740 punti davanti a Kilde (512) e Kriechmayr (335). Nella CdM, invece, lo svizzero intravede i duemila punti: è in testa con 1942 davanti al rivale scandinavo (1340) e a Kristoffersen (1014). Gli basterà salire sul podio nello slalom gigante delle finali di Coppa del Mondo di Soldeu, in programma sabato, per raggiungere questo storico traguardo.