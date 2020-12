Sci, CdM: a Zenhäusern lo slalom speciale in Alta Badia. Rimpianto Vinatzer: è 4°  

SLALOM UOMINI

Ramon Zenhäusern conquista lo slalom speciale in Alta Badia, decima prova della Coppa del Mondo di sci alpino. Splendida la rimonta dello svizzero, che recupera sette posizioni nella seconda manche e anticipa gli austriaci Manuel Feller e Marco Schwarz (anch’essi protagonisti di un brillante recupero). Rimpianto per l’azzurro Alex Vinatzer, in testa dopo la prima manche: qualche errore di troppo nella seconda lo costringe al 4° posto finale.

Ad Alex Vinatzer resta solo il rammarico: qualche errore di troppo nella fase centrale della seconda manche non gli ha permesso non solo di confermare il primo posto ottenuto nella frazione mattutina, ma anche di conquistare un podio che sarebbe stato ugualmente importante. Alla fine sono appena 19 i centesimi che lo dividono da Ramon Zenhäusern, vincitore dello slalom speciale in Alta Badia, conquistato un po' a sorpresa: dopo una prima manche conclusa all’ottavo posto, erano pochi ad immaginare che lo svizzero avrebbe recuperato nella frazione decisiva ma il suo 1:45.43 complessivo mette tutti in riga e permette alla Svizzera di festeggiare la terza vittoria nella Coppa del Mondo 2020/21, dopo quelle di Marco Odermatt nel gigante a Santa Caterina Valfurva e Mauro Caviezel nel Super-G in Val d’Isere.

Non è soltanto Zenhäusern, però, a sorprendere in una seconda manche decisamente ricca di colpi di scena: a completare il podio ci sono infatti gli austriaci Manuel Feller e Marco Schwarz, che nella prima manche avevano ottenuto rispettivamente il 13° e il 10° tempo. Sono 7, in particolare, i centesimi di secondo che dividono Schwarz da Vinatzer, un battito di ciglia che costringe l’Italia dello sci maschile a rinviare ancora l’appuntamento con il podio in questa stagione. Completa poi la top 5, dietro Vinatzer, il francese Victor Muffat-Jeandet, mentre delude il connazionale Alexis Pinturault (vincitore del gigante di domenica), che termina 11°. Per quanto riguarda gli altri italiani bisogna invece scorrere un po' nella graduatoria finale: Manfred Moelgg, 11° in mattinata, perde otto posizioni nella seconda manche e chiude al 19° posto, Stefano Gross termina 23° e Simon Maurberger perde addirittura dieci posizioni tra prima e seconda frazione, concludendo al 28° posto.