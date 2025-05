Federica Brignone a Verissimo: "Sconforto dopo l'infortunio, l'obiettivo è Milano-Cortina"

Tornando sul momento dell'incidente, Brignone ha raccontato: "Mi ricordo tutto. Stavo sciando tranquillamente, non ho fatto nulla di speciale, non c'erano condizioni pericolose ed ero concentrata. Mi sono reso conto subito che, dopo la caduta, stavo girando in modo strano. Ho cercato di girarmi per mettermi seduta e la mia gamba è rimasta lì dov'era. Ho sentito l'affetto del pubblico, incredibile, è stato bello perché non mi sono mai sentita sola. Non ho voluto rivedere la caduta, ormai è successo è basta. Ho accettato l'infortunio e tornassi su rifarei tutto uguale perché non ho fatto nulla di sbagliato né di diverso dal solito".