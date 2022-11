Sci, Coppa del Mondo: Bassino seconda per un soffio nel gigante di Killington, trionfa Gut-Behrami

sci cdm

Strepitosa prova dell’azzurra che finisce alle spalle della svizzera per soli 7 centesimi, chiude il podio la Hector

Marta Bassino regala il primo podio all’Italia nella Coppa del Mondo di sci femminile 2022/2023. Strepitosa l’azzurra che nello slalom gigante di Killington, in Canada, arriva seconda ad appena 7 centesimi dalla svizzera Lara Gut-Behrami. Ottima prova per la Bassino che migliora il quinto posto della prima manche grazie a una splendida seconda discesa, per lei è il 22esimo podio in carriera in Coppa del Mondo. A proposito di ottime seconde manche, bravissima anche l’altra azzurra Roberta Melesi che rimonta dalla 29esima all’11esima posizione dopo essere partita col pettorale 37, in top 10 Federica Brignone che chiude nona in classifica generale. Completa invece il podio la svedese Sara Hector, al comando nella prima manche, indietro Mikaela Shiffrin 13esima. Domani si replica con lo slalom speciale sempre a Killington, prima manche alle 16.15 e seconda alle 19.