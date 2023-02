Sci, Bassino d'oro in Super G: "Meravigliata, contentissima"

Sorriso bellissimo, emozioni fortissime. Così Marta Bassino dopo la vittoria al Super G del Mondiale di Courchevel e Meribel. Per l'azzurra è la prima vittoria in carriera nella specialità veloce: "Sono contenta e felice, devo ancora realizzare bene. Ho un mix di sensazioni, ma è tutto bellissimo. Incredibile". Una medaglia d'oro conquistata grazie all'atteggiamento: "Oggi ho solo pensato a sciare come so, ho spinto tutte le curve, questo ha fatto la differenza. Sono senza parole e quasi meravigliata di aver fatto questa gara così bene. È il coronamento del lavoro che ho fatto. Ho cercato di svoltare dopo l'uscita nel Super G della combinata. Al Mondiale non bisogna avere rimpianti".