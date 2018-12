Sci, anche Gross va ko: brutta caduta in allenamento

30/11/2018

Le grandi prestazioni di Federica Brignone, Cristof Innerhofer e Dominik Paris, ma anche diversi infortuni: quello di Stefano Gross è solo l'ultimo della lista per lo sci italiano. Lo slalomista azzurro è caduto in allenamento a Madesimo e ha riportato un trauma distorsivo-contusivo al ginocchio destro e un trauma contusivo alla spalla sinistra. Una brutta caduta in rotazione che lui stesso ha postato su Instagram: "A volte si prendono delle secche".



Il 32enne, dopo il consulte medico a Como da dottor Andrea Panzeri, si è trasferito a Parma per essere trattato dal fisioterapista della Nazionale, Luca Caselli, con l'obiettivo di ridurre al minimo i tempi di recupero.