Sci alpino, Coppa del Mondo: Vlhova è out, Shiffrin esulta nello slalom di Levi  

La slovacca inforca mentre stava ipotecando la vittoria, con oltre un secondo sulla rivale. Festeggia la statunitense, che centra l'89° successo in carriera. Peterlini è 12a dopo una grande rimonta

© Getty Images Emozioni a non finire nel secondo slalom di Levi, sull'ostica Levi Black. La terza gara della Coppa del Mondo di sci alpino vede esultare Mikaela Shiffrin, che approfitta dell'inforcata di Petra Vlhova (in testa dopo la 1a manche) per conquistare la vittoria numero 89 in carriera, la 54a in slalom. La statunitense, che guida la CdM, precede sul podio Popovic e Duerr. 12a l'azzurra Martina Peterlini, che rimonta 16 posizioni nella seconda run.

Dopo il quarto posto di ieri, il secondo slalom di Levi è vincente per Mikaela Shiffrin, che conquista l'89a vittoria in Coppa del Mondo nel modo più inatteso. Per ottenerlo è risultato decisivo infatti il ritiro di Petra Vlhova, che aveva rifilato 76/100 alla statunitense nella prima manche e guidava con 1"06 sulla rivale nella seconda, prima dell'inforcata che ha causato il suo ritiro. Esulta così Mika-Mania, che sale a 54 vittorie in slalom e 139 podi in carriera, mantenendo una percentuale del 73% nel rapporto podi-gare. Shiffrin chiude col tempo di 1.51.68 e conquista il successo con 18/100 sulla grande rivelazione di questo slalom, la croata Leona Popovic: secondo podio in carriera per la 26enne, col miglior tempo di manche in 54"75. Il terzo gradino del podio è invece di Lena Duerr, che chiude a 30/100 dalla vincitrice e precede Hector (+0.60), Fuerst Holtmann (+1.23), Nullmeyer (+1.24), St-Germain (+1.32), Liensberger e Holdener che sono ottave ex aequo (+1.41) e l'altra croata Ljutic (+1.45).

La miglior azzurra è nuovamente Martina Peterlini, che effettua una straordinaria rimonta: dal 28° posto della prima manche al 12° finale, mantenendo a lungo il miglior tempo di manche (54"87) ed effettuando una sontuosa seconda run. Escludendo la 16enne prodigio Lara Colturi, che gareggia però per i colori dell'Albania (e chiude 25a), Peterlini è l'unica azzurra qualificata alla seconda manche: out nella prima Beatrice Sola, Marta Rossetti, Emilia Mondinelli, Lara Della Mea, Anita Gulli e Vera Tschurtschenthaler. Non era arrivata all'arrivo Lucrezia Lorenzi. Il successo di Shiffrin le vale la vetta della Coppa del Mondo con 190 punti, precedendo Vlhova (160) ed Hector (145).