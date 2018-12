Sci: Brignone quarta nel gigante di Courchevel

21/12/2018

È arrivato un quarto posto per Federica Brignone nel gigante femminile di Courchevel. L'azzurra, sesta a metà gara per via di un errore, ha recuperato nella seconda manche sotto una fitta nevicata ma si è fermata ai piedi del podio. La vittoria è andata a una Shiffrin semplicemente perfetta nella seconda discesa: è la 49.esima vittoria in carriera. Secondo posto per la Rebensburg a +0.14 e terzo per la Worley (+0.33).

Quattordicesimo posto per l'altra azzurra Marta Bassino, staccata di 1.74. Francesca Marsaglia, qualificatasi col 30esimo tempo, arriva 26esima e va per la prima volta a punti in gigante in questa stagione. Sulla pista dove ha conquistato l'ultimo podio (nello slalom parallelo della scorsa stagione), non è andata bene a Irene Curtoni, che ha commesso qualche errore di troppo nella prima manche e ha un po' mollato nel finale, accumulando un ritardo di 4"10 che le ha impedito di qualificarsi. Niente da fare anche per la sorella Elena, più lontane la rientrante Laura Pirovano e Karoline Pichler, così come le giovani Elena Sandulli e Lara Della Mea.



Visibilità a parte, il tracciato presentava poche difficoltà, come testimoniato dai distacchi ridottissimi della prima manche, quando sei atlete erano racchiuse in 27 centesimi. Per Shiffrin è la vittoria numero 49 in carriera: si era presa una pausa saltando la tappa della Val Gardena, è rientrata con la stessa fame di prima. Il vantaggio della statunitense sulla seconda in Coppa del Mondo è impressionante: 789 punti contro i 367 della Mowinckel e i 359 di Nicole Schmidhofer. Brignone resta al settimo posto con 295 punti, l'azzurra con il quarto posto conquistato a Courchevel resta comunque in testa alla classifica di specialità con 230 punti. Sabato 22 dicembre si replica a Courchevel, con lo slalom: prima manche alle 10.30, seconda alle 13.30.