Coppa del Mondo, Julia Scheib conquista il primo successo in carriera nel gigante di Soelden

La 27enne di Deutschlandsberg ha tagliato il traguardo in 2'16"51 costruendo la vittoria sin dalla prima manche dove ha fatto il vuoto rispetto alle avversarie e chiudendo la discesa con oltre un secondo di vantaggio. Scheib ha poi gestito con attenzione nella seconda manche soprattutto mostrando una sciata pulita sul muro e mandando in visibilio il pubblico presente sul Rettenbach.