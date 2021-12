Red Bull Early Riser: finalmente si torna a sciare

L'EVENTO

Nella suggestiva location di Plan de Corones ad attendere i primi appassionati della neve c’è una sorpresa inattesa

Nasce così il progetto “Red Bull Early Riser”, con l’intento di celebrare le prime persone arrivate sulle piste il giorno di apertura delle principali stazioni sciistiche. In collaborazione con gli impianti di Plan de Corones, che hanno messo a disposizione location e piste, Red Bull ha voluto premiare i primi che hanno voluto segnare la neve con la firma della loro discesa, riscoprendo dopo due anni le sensazioni dello sport invernale più amato dagli sportivi. Il partner tecnico di Red Bull Early Riser è UYN-Unleash your nature, che ha messo a disposizione l’abbigliamento tecnico per le discese e le attività dei fortunati vincitori.

Gli increduli ospiti Red Bull hanno potuto ammirare le Dolomiti e sciare insieme ad Arianna Tricomi, campionessa del mondo 2018 e prima donna italiana a vincere il Freeride World Tour. "Non mi sembra vero vedere gli impianti sciistici riaperti" ha commentato Arianna "È una bella emozione dopo tanto tempo di chiusura forzata. Spero che questo sia il segnale di un nuovo inizio e che tutto il movimento degli sport invernali ne possa beneficiare".