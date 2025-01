Camille Rast vince in rimonta lo slalom di Flachau e balza al comando della Coppa del Mondo femminile

Il tifo indiavolato degli austriaci non è bastato per condurre al successo la paladina di casa Katharina Liensberger, incappata in un gravo errore nella parte alta dell'Hermann Maier e costretta a correggere in vista di una figura. Una sbavatura che ha fatto perdere quasi un secondo all'austriaca dovendo rincorrere per il resto della discesa e concludere in quarta piazza a cinquantuno centesimi da Rast.