Mondiali, Federico Pellegrino è argento nella sprint in tecnica libera

A quel punto Pellegrino ha sfoderato tutta la propria classe vincendo senza problemi il suo quarto di finale e tenendo testa a Klaebo in semifinale chiudendo la heat in seconda posizione, fondamentale per accedere alla sfida per le medaglie. In finale l'azzurro ha provato a prendere le redini del comando, tuttavia ha dovuto subito cedere il passo al norvegese che ha imposto un ritmo folle per tutti, tranne per Pellegrino che ha provato a rimanergli agganciato perdendo circa un secondo.