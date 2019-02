Paris, oro nel SuperG: "E' un anno magico"

06/02/2019

"E' davvero un anno magico". Dominik Paris è al settimo cielo dopo essere diventato campione del mondo in SuperG ad Are, in Svezia: "Dopo le vittorie di Bormio e Kitzbuehel è arrivato questo oro. Sono andato a tutto gas anche se nel finale ho perso tempo e velocità. Non era per niente facile, hanno faticato tutti". Quarto l'altro azzurro Innerhofer : "Contano solo le medaglie, ma a volte fare quarto serve a vincere in futuro".

Domink Paris è campione del mondo di Super G. Fantastico l'azzurro che ad Aare, con il pettorale numero 3, ha sbaragliato la concorrenza con una prova senza troppe sbavature. Seconda medaglia in carriera ai Mondiali per lo sciatore di Merano dopo l'argento in discesa di Schladming 2013. Argento a parimerito per Clarey e Kriechmayr a +0.09. Quarta posizione per un bravo Innerhofer che ha sfiorato il podio (+0.35). >

"Sono sceso tra i primissimi, con il pettorale 3. Non avevo punti di riferimento e al traguardo non ero certo della bontà della mia gara. Sono andato a tutto gas ma, nella parte finale, ho dovuto correggere, perdendo tempo e velocità. Poi è stata una lunga attesa per vedere se qualcuno sarebbe stato più bravo di me. Questo oro di mi dà tanto, sono riuscito a trovare il feeling giusto ed è andata bene." ha concluso Paris.



Più rammaricato Christof Innerhofer per il quarto posto al traguardo: ""Fare quarto è come fare ventesimo. Purtroppo contano solo le medaglie ma a volte bisogna fare un quarto posto per vincere. A Val d'Isere sono arrivato quarto e poi a Garmisch ho vinto, all'inizio mi ha pesato tanto ma poi sono riuscito a reagire - ha evidenziato l'azzurro - So che posso fare meglio, a volte serve anche un quarto posto".