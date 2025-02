Un anno a Milano-Cortina 2026: ecco tutto quello che c'è da sapere sulle Olimpiadi italiane

Per garantirsi un posto alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 sarà necessario muoversi velocemente anche perché, a un anno di distanza dall'inizio della manifestazione, verranno resi noti i risultati del sorteggio che mette a disposizione i primi tagliandi. Per coloro che non hanno partecipato al cast, sarà necessario iscriversi al programma ticketing e acquistare i biglietti per le Olimpiadi di Milano-Cortina e le Paralimpiadi in base alle disponibilità rimaste. La vendita libera inizierà ad aprile e per gli indecisi, l’iscrizione al portale non comporterà l’obbligo di acquisto. I costi saranno diversi fra loro, in base anche alla tipologia di esperienza che si sceglierà di vivere. Si partirà dai 10 euro per i ragazzi sotto i 14 anni, una cifra che coinvolgerà tutte le gare delle discipline paralimpiche, eccezion fatta per le finali di para ice hockey maschile e di wheelchair curling, che costeranno un euro in più. Sale invece il prezzo per i ticket di categoria B e A, con un costo massimo di 80 euro per le gare paralimpiche (finale para ice hockey maschile) e di 650 euro per assistere, nei posti migliori, alla Cerimonia d'Apertura a San Siro. Per quanto concerne invece le Olimpiadi, i prezzi salgono: si parte dai 30 euro per una gara di qualificazione di hockey femminile, fino ai 1.400 per la finale maschile di hockey ghiaccio, passando ai 1.200 per assistere al gala di pattinaggio di figura, scendendo ai 220 euro per i posti migliori per lo sci alpino e i 100 per le gare di curling.