Sci, retromarcia Lindsey Vonn: niente ritiro, a 40 anni torna in pista

Negli ultimi mesi Lindsay Vonn è stata vista allenarsi in diverse località, tra cui la Nuova Zelanda e la località austriaca di Solden. Queste sessioni hanno intensificato le voci sul suo potenziale ritorno. Vonn ha condiviso scorci del suo allenamento sui social media, mostrando i suoi progressi mentre si concentrava sulle discipline di velocità del super-G e della discesa libera. Vonn ha dichiarato che il suo obiettivo è la Coppa del Mondo a Beaver Creek, in Colorado, il 14 dicembre prossimo, per la sua potenziale prima apparizione competitiva dopo il ritiro. Vonn non ha escluso la possibilità di candidarsi per una quinta partecipazione olimpica ai Giochi invernali del 2026 a Cortina d'Ampezzo, in Italia, dove Vonn ha vinto 12 gare di Coppa del Mondo dal 2008 al 2018. "Mi è sempre piaciuto gareggiare a Cortina e ho avuto molto successo a Cortina", ha detto. "Non so cosa mi riserveranno i prossimi mesi e il prossimo anno e mezzo. Quindi non posso dire adesso se è una possibilità".