Tennis: Paolini batte Sakkari e vola al terzo turno a Cincinnati, Darderi ko

Jasmine Paolini avanza al terzo turno del Cincinnati Open. L'azzurra batte 7-6, 7-6 Sakkari in un match quasi infinito, con la 29enne toscana che ha sofferto facendosi rimontare nel primo set sul 5-1 e servizio e andando al tie-break in entrambi i set, col secondo che stava scivolando di mano quando Jas era sul 6-0. La greca, però, con un doppio fallo nel finale, cede e l'azzurra ora affronterà l'americana Krueger per giocarsi l'accesso agli ottavi.