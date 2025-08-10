Tennis: Paolini batte Sakkari e vola al terzo turno a Cincinnati, Darderi ko

© Getty Images
Jasmine Paolini avanza al terzo turno del Cincinnati Open. L'azzurra batte 7-6, 7-6 Sakkari in un match quasi infinito, con la 29enne toscana che ha sofferto facendosi rimontare nel primo set sul 5-1 e servizio e andando al tie-break in entrambi i set, col secondo che stava scivolando di mano quando Jas era sul 6-0. La greca, però, con un doppio fallo nel finale, cede e l'azzurra ora affronterà l'americana Krueger per giocarsi l'accesso agli ottavi.
Termina invece con un ritiro l'avventura di Luciano Darderi. Il n. 34 al mondo, sotto 6-4 3-1 contro il n. 71 Francisco Comesana ha deciso di fermarsi dopo svariati minuti in cui un problema tra il gluteo sinistro e la zona lombare lo stava condizionando in maniera evidente. Sotto 5-4, l'azzurro ha chiesto il trattamento del fisioterapista, che però non ha cambiato evidentemente le sue sensazioni. Alla ripresa, complici anche i continui i problemi sulla seconda (sette doppi falli nel primo set), è arrivata la decisione di ritirarsi, dopo aver anche subito il break del 3-1 nel secondo set.
Commenti (0)