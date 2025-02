Mondiali: Marco Odermatt domina il supergigante maschile, top ten per Dominik Paris

Per Odermatt si tratta del terzo successo in una rassegna iridata dopo le vittorie in discesa libera e in gigante a Courchevel nel 2023 occupando quel buco che mancava nel suo palmarés. Lo svizzero si è adattato al meglio a un tracciato filante facendo la differenza sin dalla parte alta, più tecnica e più idonea a lui. Il 27enne di Buochs ha però ampliato il vantaggio nei lunghi tratti di scorrimento dove era necessario tagliare le linee vicino al palo andando leggermente lungo soltanto in una curva verso destra e tagliando così il traguardo in 1'24"57.