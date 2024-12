Coppa del Mondo: Justin Murisier vince a sorpresa la discesa di Beaver Creek, lontani gli italiani

Niente da fare per Cyprien Sarrazin che non è apparso particolarmente centrato sugli sci nonostante i numerosi rischi presi lungo la Birds of Prey. Autore di qualche sbavatura nella prima fase, il francese ha dovuto rischiare il tutto per tutto sul muro “tagliando” in alcuni tratti le curve, ma non riuscendo così a fare velocità e fermandosi i posizione.