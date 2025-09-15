Logo SportMediaset
Morte Franzoso, Ghedina: "Velocità sempre maggiori, aumentare spazi fuga e migliorare protezioni"

L'ex discesista azzurro dopo la morte di Matteo Francoso: "L'allenamento in Cile è il più importante della preparazione estiva"

15 Set 2025 - 21:09
1 di 17
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

"La discesa libera è un mestiere pericoloso e non si può pensare che vada sempre tutto bene. Ma bisogna fare qualcosa come in F1 sul fronte della sicurezza": Kristian Ghedina, ex discesista azzurro, parla così dopo la morte di Matteo Franzoso, vittima di un incidente in allenamento in Cile.

"È un lavoro duro e impegnativo preparare una pista con reti di protezione. L'allenamento in Cile è il più importante della preparazione estiva, qui da noi i ghiacciai non ci sono più. I discesisti per abituarsi alla velocità e ai salti devono andare nell'emisfero sud. Cosa si può fare? Aumentare gli spazi di fuga e migliorare le reti di protezione, questo è necessario. E poi si potrebbe tornare indietro, fare ad esempio dei materiali che non ti permettano più di creare velocità in curva. Oggi quando fai forza sterzante e sei in grado di sopportare la forza centrifuga prendi velocità e diventi una fionda. Ci sono stati lo scorso anno tante cadute e infortuni anche nelle discipline tecniche. Mi dicono che la Fis sta discutendo con alcune aziende per trovare situazioni per le quali gli atleti non abbiano più queste accelerazioni in curva. Io però ad esempio come atleta non tornerei indietro, anche se l'infortunio è dietro le porte" ha aggiunto intervistato da Lapresse.

"Forse magari si potrebbe anche pensare di trovare un sistema per fare piste sempre più sicure ma farle al 100% è praticamente impossibile", ha concluso. 

Matteo Franzoso non ce l'ha fatta: morto a 25 anni dopo la caduta in Cile

matteo franzoso
ghedina

