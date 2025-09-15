Morte Franzoso, Ghedina: "Velocità sempre maggiori, aumentare spazi fuga e migliorare protezioni"

"È un lavoro duro e impegnativo preparare una pista con reti di protezione. L'allenamento in Cile è il più importante della preparazione estiva, qui da noi i ghiacciai non ci sono più. I discesisti per abituarsi alla velocità e ai salti devono andare nell'emisfero sud. Cosa si può fare? Aumentare gli spazi di fuga e migliorare le reti di protezione, questo è necessario. E poi si potrebbe tornare indietro, fare ad esempio dei materiali che non ti permettano più di creare velocità in curva. Oggi quando fai forza sterzante e sei in grado di sopportare la forza centrifuga prendi velocità e diventi una fionda. Ci sono stati lo scorso anno tante cadute e infortuni anche nelle discipline tecniche. Mi dicono che la Fis sta discutendo con alcune aziende per trovare situazioni per le quali gli atleti non abbiano più queste accelerazioni in curva. Io però ad esempio come atleta non tornerei indietro, anche se l'infortunio è dietro le porte" ha aggiunto intervistato da Lapresse.