Mondiali sci nordico, scandalo Norvegia con tute modificate: "Abbiamo imbrogliato"

Il tuta-gate è scoppiato sabato scorso, quando l'emittente tedesca ARD ha inquadrato in diretta tv membri dello staff tecnico della Norvegia che staccavano i microchip identificativi dalla tuta ufficiale per attaccarli su altre che, si è saputo dopo, hanno filo rinforzato e materiale rigido nella zona delle gambe per migliorare l'aerodinamica e la velocità in fase di volo. Lo stesso Magnus Brelvig, allenatore della squadra, è stato inquadrato sovrintendere l'operazione.