Mondiali sci, Sofia Goggia: "Più che la delusione c'è il dispiacere"

MONDIALI SCI

La grande favorita nella discesa di Courchevel-Meribel fuori dopo aver inforcato

Sfuma la medaglia per Sofia Goggia nella discesa libera ai Mondiali di Courchevel-Meribel, in Francia. L'azzurra è stata infatti squalificata dopo esser comunque arrivata con 47 centesimi di ritardo dalla vincitrice, la svizzera Flury. Male anche le altre azzurre, Elena Curtoni, appena tredicesima a +1"05 e di un centesimo più veloce di Laura Pirovano, con Nicol Delago diciottesima a +1"41. Tanta l'amarezza per la Goggia: “Più che delusione, c’è il dispiacere. Ho dato tutto quello che avevo. Fin lì non era andata male. Come fai a inforcare in discesa? Mi ha preso lo sci e mi sono trovata davanti la porta. E' stato tutto talmente veloce che non avevo nemmeno capito, poi dal rallenty ho visto che avevo inforcato".

"In tutte e tre le prove non ho mai dominato - ha proseguito Sofia parlando alla Rai - ma questa è una gara un po’ particolare: puoi fare la differenza in due o tre punti, poi il resto è alla portata di tanti. Arrivavo a questo Mondiale con una condizione non favorevole, ho cercato di dare tutto quello che avevo. E’ un peccato non aver preso una medaglia che era alla mia portata. C’è il dispiacere da digerire, poi ci si focalizza per i prossimi appuntamenti in vista di Crans Montana".