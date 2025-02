Mondiali sci, Brignone dopo il gigante: "Medaglia che vale una carriera, mi caricavo mentre scendevo"

Una condizione psico-fisica eccellente per Brignone: "Ora ho il fiatone (sorride, ndr) ma d'altronde ho fatto una manche in apnea! Le gambe ci sono, ho potuto spingere sino in fondo. Sto bene sia fisicamente che mentalmente, è bello arrivare ai Mondiali non dico rilassata ma potendomi focalizzare sollo sulle cose giuste. Sono tanto felice".