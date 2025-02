Federica Brignone da urlo ai Mondiali: è oro in gigante ventotto anni dopo Compagnoni

L'AMAREZZA DI GOGGIA: "SONO AVVILITA, NON SO PIU' COSA FARE"

Chi è sicuramente delusa di com'è andata la prima manche è Sofia Goggia che è scivolata poco dopo il secondo intermedio. “In questa disciplina sto sciando forte. Non ho fatto tanti giorni di allenamento, ma ho trovato una fluidità del gesto che da tempo non vedevo. La cosa che mi dispiace di oggi è di riconoscere che finisco spesso in situazioni tragicomiche che accadono a una strettissima fascia di persone sulla faccia della terra e tutto ciò accade a me. Vado un pochino in rotazione e ci sta come errore tecnico, mi si gira il bastone, mi si impunta nella neve, prende la faccia e cado. E’ un cinema di cui mi sono stancata. Sono situazioni in cui finisco spesso e butto via tantissime gare. Ci sono delle cose che non vedo oltre a tutti i dettagli che ho cercato di curare - ha spiegato Goggia ai microfoni di Sportmediaset -. E’ inutile migliorare di giorno in giorno in cui non riesco a finire delle gare in cui il podio era abbordabilissimo. Mi stanno venendo semplici cose estremamente difficili, eppure rendo difficili cose estremamente semplici. L’importante è star bene, archiviare questo Mondiale. Mi viene il mal di pancia a pensare per come sono caduta oggi".