Mondiali: Johnson conquista il titolo in discesa libera, delusione per Brignone e Goggia

Il pettorale numero 1 era un segnale del destino per Breezy Johnson che ai Mondiali di sci alpino ha conquistato la medaglia d'oro nella discesa femminile. L'americana aveva dimostrato di poter far bene nelle prove cronometrate e lo ha confermato in gara aggiudicandosi il primo titolo in carriera. La 29enne americana ha chiuso in 1'41"29 sfruttando il terreno intonso e anticipando l'austriaca Mjriam Puchner e la ceca Ester Ledecka. Male le azzurre con Nicol Delago che si ha chiuso in ottava piazza davanti a Federica Brignone, decima, mentre Sofia Goggia è finita fuori dalla top ten.