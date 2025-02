Milano-Cortina 2026, Bach: "L'Italia è pronta". Malagò: "Vinceremo questa sfida"

"L'Italia è pronta a scrivere il prossimo capitolo della sua storia olimpica": Lo ha detto il presidente del Cio Thomas Bach durante l'evento 'One year to go' a un anno dai Giochi di Milano Cortina 2026 al Piccolo Teatro di Milano. "Con piacere vorrei invitare i vari atleti del mondo a tornare in Italia per celebrare i giochi Olimpici invernali - ha aggiunto - Tutti ci aspettiamo delle Olimpiadi caratterizzate dalla passione dell'Italia per lo sport e metteranno in evidenza la cultura e il patrimonio unico dell'Italia". Le olimpiadi "saranno in località iconiche e ricche di tradizione sportiva invernale. La staffetta della torcia porterà la fiamma olimpica in tutte le province italiane".