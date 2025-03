Coppa del Mondo, Loïc Meillard firma la doppietta svizzera con il gigante di Sun Valley

Sesta piazza per il leader di Coppa Marco Odermatt che ha patito una scivolata dopo poche porte, raddrizzata in extremis e che ha consentito allo svizzero di fermarsi a novantotto centesimi da Meillard rimanendo ancora in corsa per il successo. Buona prova per Luca De Aliprandini che, nonostante i segni già presenti lungo il tracciato, ha messo in campo tutta l'intensità che lo contraddistingue. Il 35enne trentino ha rischiato per due volte di uscire nella parte iniziale della pista statunitense, salvandosi sempre con lo sci interno, tuttavia l'azzurro non si è perso d'animo chiudendo settimo a 1"03 dalla vetta.