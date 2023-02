Sci in lutto: è morta Elena Fanchini

IL LUTTO

L'ex discesista della nazionale italiana aveva 37 anni ed è deceduta a causa della recidiva di un tumore

Grave lutto nel mondo dello sci. Elena Fanchini è morta all'età di 37 anni a causa della recidiva di un tumore. Sorella di Nadia e Sabrina, nel 2005 l'ex discesista della nazionale azzurra vinse la medaglia d'argento ai Mondiali di Bormio/Santa Caterina Valfurva in discesa libera. Malata da tempo, si è spenta nella sua abitazione di Solato, in provincia di Brescia.

Sconfitto il tumore che l'aveva colpita nel 2017, l'ex azzurra si e' dovuta arrendere alla recidiva della malattia. Elena era la maggiore delle sorelle Fanchini. A gennaio Sofia Goggia le aveva dedicato la vittoria in discesa a Cortina: "Eli e' per te" le parole dell'olimpionica. E Elena Fanchini le aveva risposto: "Quel pettorale rosso mi ha regalato un sorriso".

LA CARRIERA DI ELENA FANCHINI

Dopo aver esordito in Coppa del Mondo nel 2005, Elena ha vinto la sua prima gara il 2 dicembre conquistando la libera di Lake Louise. Ai Giochi olimpici invernali di Torino del 2006 si è piazzata 29ª nella discesa libera e non ha concluso il supergigante, mentre ai Mondiali di Åre 2007 ha ottenuto il 27º posto nella discesa libera e il 31º nel supergigante. Dopo essersi procurata la rottura dei legamenti del ginocchio sinistro in allenamento nel 2008, l'ex discesista azzurra ha saltato l'intera stagione 2008-2009.

Tornata in pista, nel 2010 ha preso parte ai Giochi olimpici invernali di Vancouver, dove si è classificata 14ª nella discesa libera e non ha concluso il supergigante. Nel 2011 ha partecipato ai Mondiali di Garmisch-Partenkirche in libera e Super G piazzandosi rispettivamente 16ª e 18ª. Nell'ultima presenza olimpica ai Giochi invernali di Soči 2014, Elena Fantini si è classificata 12ª nella discesa libera. Poi nel 2015 la seconda e ultima vittoria in Coppa del Mondo a Cortina d'Ampezzo in discesa libera. Ai Mondiali di Vail/Beaver Creek 2015 si è classificata 26ª nella discesa libera e 16ª nella combinata e a quelli di Sankt Moritz 2017, sua ultima presenza iridata, è stata 14ª nella discesa libera.

Nel 2018 l'annuncio della malattia. Elena ha spiegato di dover rinunciare Giochi olimpici invernali di Pyeongchang 2018 per curarsi da un tumore. Una lotta durissima, alla quale ha risposto da campionessa. Cercando di rientrare nel circuito, nella stagione 2018-2019 durante un allenamento si è infortunata gravemente e nel 2020 ha annunciato il ritiro insieme alla sorella Nadia.

L'OMAGGIO DI SHIFFRIN