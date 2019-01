Lindsey Vonn, annuncio shock: "Penso che sia stata la mia ultima gara"

20/01/2019

Annuncio shock di Lindsey Vonn a Cortina dopo il Super G che non è riuscita a concludere dopo l'impatto con una porta: "Penso che questa sia stata l'ultima gara della mia carriera", ha detto con la voce rotta dall'emozione alla televisione austriaca ORF. La statunitense è appena rientrata dall'infortunio al ginocchio sinistro, ma "il dolore è troppo forte" per continuare. "Non so cos'altro posso fare, devo pensare perché non volevo fermarmi così", le parole della Vonn.



Nei suoi piani c'era l'intenzione di continuare per tutta la stagione e addirittura iniziare la prossima per concludere la carriera nella sua Lake Louise. Un vero peccato per la statunitense che con 82 trionfi aveva nel mirino il record di vittoria di Coppa del mondo di Ingemar Stenmark a quota 86.