Coppa del Mondo, Timon Haugan trionfa nello slalom di Schladming

La precisione di Timon Haugan ha pagato ancora una volta regalando alla Norvegia l'ennesimo successo fra i pali stretti. Il giovane scandinavo ha riscattato l'uscita di Kitzbuehel tenendo gli sci particolarmente stretti, ma soprattutto lasciandoli correre sino al traguardo, tagliato in 1'48"05. Secondo posto per l'austriaco Manuel Feller che, come di consueto, ha rischiato il tutto per tutto chiudendo con due decimi di distacco davanti al rimontante Fabio Gstrein, terzo a sessantasette centesimi. I rischi non hanno invece pagato per Linus Strasser che, a differenza della prima manche, ha patito troppo i rimbalzi del terreno chiudendo in quarta posizione a settantasette centesimi dal vincitore.