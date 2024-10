Lara Gut-Behrami salta il gigante di Soelden: un problema al ginocchio frena la svizzera

"È stato complicato, ho avuto piccoli contrattempi. Sono stata male, avevo dolori e sono andata a farmi visitare. Ho perso molta massa muscolare. E poi c’era il dolore, perché il ginocchio non era più stabile. Non ho potuto fare nulla per quasi tre settimane" aveva spiegato Gut-Behrami ai media elvetici alla vigilia del gigante di Soelden. La svizzera cercherà ora di riprendersi con l'obiettivo di esser al via il prossimo 30 novembre in occasione del gigante di Killington.