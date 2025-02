Goggia difende Shiffrin dopo la rinuncia al gigante mondiale: "Quando ho ripreso, non sapevo cosa fosse una curva"

Nonostante i timori di non farcela, fondamentale è guardare avanti sempre come ricordato da Goggia che, dopo la frattura scomposta della tibia, ha dovuto far i conti con grandi sacrifici per rimettersi in piedi: "Ho fatto molta fatica a trovare la forza d'animo per risorgere, anche se già la mattina dopo l'operazione avevo la fisioterapista in stanza. Mi sono fatta male in un periodo in cui stava andando tutto bene, e quando capita, banalmente, ti dici che non hai più 22 anni, ma 31 - ha concluso la vicecampionessa olimpica di discesa libera -. Poi ci sono le conseguenze dell'operazione: avevo l'osso ridotto come un sacchetto di cracker in fondo allo zaino dei libri di scuola, ma probabilmente sono guarita meglio rispetto a quelli che erano i presupposti dell'operazione. La vera fatica, in questi casi, è a livello mentale".