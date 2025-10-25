Coppa del Mondo, Sofia Goggia subito fuori nella prima manche del gigante di Soelden

Scheib ha quindi tagliato il traguardo in 1’07”80 anticipando di 1”28 l’americana Paula Moltzan che ha sfruttato la propria potenza da sprigionare su un tracciato abbastanza lineare che le ha consentito di fare la differenza nel muro principale. L’atleta a stelle e strisce ha faticato un po’ nel finale anticipando di poco la croata Zrinka Ljutic che, nonostante qualche sbavatura nel tratto più ripido, si è ritrovata in vista dello striscione d’arrivo concludendo con 1”32.