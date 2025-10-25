Coppa del Mondo, Sofia Goggia subito fuori nella prima manche del gigante di Soelden

La 32enne di Astino è scivolata a metà del muro non riportando alcuna conseguenza fisicadi Marco Cangelli
Si ferma subito la corsa di Sofia Goggia nello slalom gigante di Soelden, gara d'apertura della Coppa del Mondo di sci alpino. La 32enne di Astino è caduta senza conseguenze nel corso della prima manche della competizione austriaca, rimettendosi però immediatamente sui propri sci. La finanziera orobica ha attaccato sin dalla parte alta della pista, mostrando però una certa difficoltà nella gestione delle curve tanto da scivolare proprio a metà del muro.
Prima manche da sogno per l’Austria grazie a Julia Scheib che ha stravolto i pronostici della vigilia distanziando nettamente tutte le avversarie. La 27enne di Deutschlandsberg ha messo in campo una discesa in crescendo, commettendo soltanto qualche piccola sbavatura nel tratto più ripido che non le è però costato nulla, complice soprattutto la velocità guadagnata in vista del tratto pianeggiante.
Scheib ha quindi tagliato il traguardo in 1’07”80 anticipando di 1”28 l’americana Paula Moltzan che ha sfruttato la propria potenza da sprigionare su un tracciato abbastanza lineare che le ha consentito di fare la differenza nel muro principale. L’atleta a stelle e strisce ha faticato un po’ nel finale anticipando di poco la croata Zrinka Ljutic che, nonostante qualche sbavatura nel tratto più ripido, si è ritrovata in vista dello striscione d’arrivo concludendo con 1”32.
Alle spalle la lotta per il podio si è confermata particolarmente serrata con l’albanese Lara Colturi quarta a 1”34 e la svizzera Lara Gut-Behrami a 1”54.