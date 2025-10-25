Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Sci
SCI ALPINO

Coppa del Mondo, Sofia Goggia subito fuori nella prima manche del gigante di Soelden

La 32enne di Astino è scivolata a metà del muro non riportando alcuna conseguenza fisica

di Marco Cangelli
25 Ott 2025 - 11:11

Si ferma subito la corsa di Sofia Goggia nello slalom gigante di Soelden, gara d'apertura della Coppa del Mondo di sci alpino. La 32enne di Astino è caduta senza conseguenze nel corso della prima manche della competizione austriaca, rimettendosi però immediatamente sui propri sci. La finanziera orobica ha attaccato sin dalla parte alta della pista, mostrando però una certa difficoltà nella gestione delle curve tanto da scivolare proprio a metà del muro. 

Prima manche da sogno per l’Austria grazie a Julia Scheib che ha stravolto i pronostici della vigilia distanziando nettamente tutte le avversarie. La 27enne di Deutschlandsberg ha messo in campo una discesa in crescendo, commettendo soltanto qualche piccola sbavatura nel tratto più ripido che non le è però costato nulla, complice soprattutto la velocità guadagnata in vista del tratto pianeggiante.

Scheib ha quindi tagliato il traguardo in 1’07”80 anticipando di 1”28 l’americana Paula Moltzan che ha sfruttato la propria potenza da sprigionare su un tracciato abbastanza lineare che le ha consentito di fare la differenza nel muro principale. L’atleta a stelle e strisce ha faticato un po’ nel finale anticipando di poco la croata Zrinka Ljutic che, nonostante qualche sbavatura nel tratto più ripido, si è ritrovata in vista dello striscione d’arrivo concludendo con 1”32.

Alle spalle la lotta per il podio si è confermata particolarmente serrata con l’albanese Lara Colturi quarta a 1”34 e la svizzera Lara Gut-Behrami a 1”54.

goggia
coppa del mondo
sci

Ultimi video

01:44
Sul Tonale per Elly

Sul Tonale per Elly

01:25
DICH PANZERI SU BASSINO DICH

Il dottor Panzeri sull'intervento di Marta Bassino: "Olimpiadi? Molto difficile"

02:33
DICH BRIGNONE PER SITO 3/8 DICH

Brignone: "Quanto tempo per il rientro? Non lo so e non lo sanno i medici"

01:18
DICH PROF PANZERI PRESIDENTE COMMISSIONE MEDICA FISI DICH

Panzeri: "Artroscopia a Brignone per velocizzare il recupero che sta andando bene"

05:58
DICH BRIGNONE FORO ITALICO DICH

Brignone: "Recupero, ma è tosta. Ecco cosa ho detto a Sinner"

01:15
Supergrostè, che show

Supergrostè, che show

01:58
Verso Milano Cortina 2026

Verso Milano Cortina 2026

01:17
DICH PARIS PER SITO 14/4 DICH

Paris: “L’esperienza la mia arma in più”

01:15
DICH MALAGO' SU INFORTUNIO BRIGNONE DICH

Malagò: "Federica è un fenomeno, ci aspettiamo un'altra reazione di classe"

01:14
DICH PANZERI POST OPERAZIONE BRIGNONE DICH

Brignone, parla il chirurgo: "Operazione riuscita, ora vedremo di settimana in settimana"

00:42
DICH ANDREA FACCHINETTI SU BRIGNONE DICH

"L'umore resta alto, Brignone è una tigre e si sa"

02:44
DICH PANZERI SU BRIGNONE DICH

Il medico: "Brignone è forte anche se non possiamo dare tempi di recupero"

03:01
MCH FEDERICA BRIGNONE MADONNINA MILANO MCH

Brignone arriva a Milano per operarsi

00:11
MCH BRIGNONE solo caduta MCH

Federica Brignone, le immagini della caduta ai Campionati Italiani

00:32
MCH SOCCORSI BRIGNONE 3/4 MCH

Brignone cade e si fa male: arrivano subito i soccorsi

01:44
Sul Tonale per Elly

Sul Tonale per Elly

I più visti di sci

Niente Giochi per Marta Bassino dopo l'infortunio e l'operazione: "Per me una nuova sfida"

Coppa del Mondo, Goggia cade nella prima manche del gigante di Soelden

DICH PANZERI SU BASSINO DICH

Il dottor Panzeri sull'intervento di Marta Bassino: "Olimpiadi? Molto difficile"

Kilde, immagini shock dell'infortunio: taglio profondo fino all'osso

DICH BRIGNONE PER SITO 3/8 DICH

Brignone: "Quanto tempo per il rientro? Non lo so e non lo sanno i medici"

Vinatzer ritrova la fiducia verso Milano-Cortina 2026: "L'arrivo di Mauro Pini ci ha ridato entusiasmo"

Notizie del giorno
Vedi tutti
12:20
Alex Marquez vicecampione: "Ora me la godo". Aldeguer rookie dell'anno con penalità
12:19
Andy Diaz: sono più forte di Pichardo e il prossimo anno voglio sempre batterlo
Materazzi, che golazo!
12:18
Materazzi, che golazo!
12:15
Bagnaia sorride: "Felice del risultato, il mio team se lo merita"
12:14
Bagnaia non lascia scampo a nessuno, vittoria in Sprint e sorrisi a Sepang